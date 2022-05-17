Володин назвал циничным предложение ЕС опустошить украинские зернохранилища для нового урожая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничным предложение Евросоюза помочь Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Выгодоприобретателями в результате становятся только страны Европы, заметил спикер.

Он напомнил, что зерно хотят вывезти в Европу по морскому пути — для этого генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — прокомментировал Володин.

Желание получить из России калийные удобрения — это «опять о себе», потому что «своих у них нет», заметил председатель Госдумы. Он добавил, что Россия, в отличие от Европы, всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество.

Подводя итог, Володин подчеркнул, что очередные пакеты санкций «ничем хорошим для Европы не закончатся»: к росту цен на энергоносители добавятся проблемы с продовольствием, «списать которые на Россию не получится».

«Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — заключил Володин.