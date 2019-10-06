Володин назвал циничной провокацией допрос Юмашевой в Нью-Йорке

Задержание и допрос российского депутата Госдумы Инги Юмашевой недопустимы. Действия американцев можно назвать циничной провокацией, заслуживающей осуждения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — цитирует Володина «Интерфакс».

Он отметил, что Юмашева прилетела в Нью-Йорк по приглашению на международный форум. Кроме того, США выдали ей визу для въезда в страну.

«Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, такие действия американской стороны являются очередным нарушением международных обязательств Штатами.

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, Ингу Юмашеву задержали в нью-йоркском аэропорту сразу по прилету. Депутата допрашивали около часа сотрудник федерального бюро расследований, который потом предложил продолжить общение «в неформальной обстановке». После инцидента российское посольство отправило ноту протеста в Госдеп США.