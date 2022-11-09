Володин назвал три причины фиаско демократов на выборах в США | 360°

Мир 09 ноября 2022, 13:29 Володин назвал три причины фиаско демократов на выборах в США Спикер Госдумы Володин: к выборам 2024 года кризис власти в США может усугубиться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выборы в Конгресс показали кризис власти в США. Провал демократов спровоцировали проблемы в экономике, внутренний раскол и недоверие избирателей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — предупредил он.

Реклама

Спикер Госдумы назвал три причины того, что сторонники действующего президента США Джо Байдена потерпели поражение. Во-первых, сказались проблемы в экономике. Уровень инфляции побил рекорд за 40 лет, а санкционная политика страны спровоцировала мировой кризис. Госдолг США увеличился до 31,2 триллиона долларов.

Реклама

Во-вторых, в американском обществе произошел внутренний раскол. В стране планомерно отказывались от традиционных ценностей и сталкивали людей между собой на почве расы, религии и политики.

Третьей причиной стал непосредственно кризис власти. Вячеслав Володин обсудил двухпартийную систему и формат проведения выборов. Американцы не доверяют политикам, потому что не верят результатам голосования — оно прошло по почте, досрочно и без должного контроля.

Все это привело к тому, что демократы лишились большинства в палате представителей, а поездки главы нижней палаты парламента Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению стоили ей должности.