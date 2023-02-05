Мир 05 февраля 2023, 09:20 Володин назвал США империей лжи Спикер Госдумы Володин призвал ООН расследовать преступления США в Ираке РИА «Новости»

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Власти США совершали преступления против человечества, которые необходимо тщательно расследовать. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил подписчикам о 20-й годовщине судьбоносного заседания Совета безопасности ООН, на котором государственный секретарь США Колин Пауэлл предоставил фейковые свидетельства о наличии у Ирака химического оружия, демонстрируя пробирку с неизвестным белым порошком.

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«Американские войска напали на Ирак, хотя Совбез ООН не дал им санкции на применение силы. Страны не стало, президента казнили, полмиллиона мирных граждан стали жертвами», — написал он.

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Володин подчеркнул, что Пауэлл в итоге признался, что сцена с пробиркой была обманом. Однако США не понесли ответственности за вторжение в Ирак.

«ООН должна расследовать преступления США против человечества. Принимавшие решения политики должны быть наказаны за разрушенные государства, сломанные судьбы, миллионы жертв и беженцев», — добавил он.

Американские военные вторглись в Ирак в 2003 году, прикрывшись якобы полученной информацией о разработке Саддамом Хусейном химического оружия.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что преступления США против Ирака не имеют срока давности.