Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму странной и дискредитирующей организацию

Странная резолюция ПАСЕ, в которой Россию призвали применять в Крыму украинское законодательство, дискредитирует ассамблею. Ведомству в таких вопросах стоит руководствоваться фактами, а не политической конъюнктурой. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Руководству ПАСЕ и ее исполнительным структурам необходимо менять ситуацию, чтобы организация работала на основе доверия и диалога, принимала решения, руководствуясь фактами, а не политической конъюнктурой. Тогда ПАСЕ будет востребована. Либо этот институт в ближайшей перспективе отомрет как ненужный придаток Совета Европы, где лишь штампуют предвзятые заявления», — написал Володин.

По его словам, докладчикам ассамблеи прежде чем принимать такую резолюцию, стоило бы побывать в Крыму и пообщаться с местными жителями, омбудсменами и депутатами. Володин добавил, что правильные выводы по ситуации можно сделать лишь после диалога с людьми и изучения законов Украины.

«Как же далека ПАСЕ от народа и реальной жизни», — посетовал спикер нижней палаты российского парламента.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму, которую подготовила депутат из Исландии, не бывавшая ни разу в этом российском регионе. В документе говорится, что Россия должна применять на полуострове не свои законы, а украинские.