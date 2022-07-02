Володин назвал антироссийские интриги Великобритании тщетными попытками самоутвердиться

Британия, как и в прошлые века, плетет интриги против России в попытках самоутвердиться, но они оказываются тщетными. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца, заявляя, что „любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире“. Причина — в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится», — написал Володин.

Он напомнил, что в XIX веке в России появилось устойчивое выражение «англичанка гадит» для обозначения регулярных антироссийских интриг Британии. Спикер Госдумы напомнил, что еще во время Крымской войны 1853–1856 годов Британия противостояла Российской империи в коалиции с французами и турками-османами, надеясь ослабить ее и отнять у нее территории. Во время Русско-японской войны — поддерживала японцев и финансировала российских революционеров. После Первой мировой — вместе с Францией пыталась сформировать санитарный кордон в Европе для изоляции СССР, до Второй мировой — пыталась направить экспансию гитлеровской Германии на восток. Наконец, во время Афганской войны Британия помогала боевикам-исламистам, а в 2000-х приютила ряд преступников, в отношении которых велось уголовное преследование в России.

«Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться. <…> То выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером», — заметил Вячеслав Володин.

При этом экономическое положение в стране ухудшается: если в конце XIX века экономика Британии была первой в мире, то сейчас — только девятая, в то время как ее бывшая колония — Индия — в тройке лидеров.

«Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведет. Для Англии солнце империи закатилось навсегда», — подытожил председатель Госдумы.