Володин напомнил об изменениях в законодательстве РФ с 1 июня

Ряд законов вступит в силу с 1 июня в России. Об этом в Теlеgrаm напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, речь идет об индексации пенсий, прожиточного минимума и МРОТ.

«На 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми», — написал он.

Также с 1 июня увеличится период страховой выплаты пенсии при потере кормильца. Володин подчеркнул, что все социальные обязательства, взятые государством на себя, будут выполнены.

С 1 июня вступит в силу закон о единой системе публичной власти в России.

«Устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для долгосрочного прекращения полномочий», — сказано в сообщении.

Кроме того, руководитель субъекта будет официально называть главой региона или губернатором.

Уже с 28 мая начал действовать закон об увеличении бюджетных мест в вузах. Речь идет о программах магистратуры. Кроме того, с 8 июня россиян будут информировать о возможности получения положенных им пособий и льгот.