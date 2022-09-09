Запад начал подсматривать экономические модели у Китая | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Запад начал подсматривать экономические модели у Китая Политтехнолог Баширов предрек крах экономики G7 после ввода лимита цены на газ из России РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны G7 молчаливо признали неэффективность санкций и свою зависимость от России. Это стало понятно после ввода лимита цен на российские энергоносители. Политтехнолог и бывший глава Совета министров ЛНР Марат Баширов в интервью «360» назвал это символом упадка европейской системы.

«Володин абсолютно прав в своих заявлениях о нынешнем положении западной модели экономического взаимодействия. Она себя изжила», — сказал он.

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По его словам, причина кроется в формате работы западных государств, Баширов уличил эти страны в разрушении рыночных принципов экономики и вмешательстве в деятельность одних из ключевых отраслей. Среди таких сфер он выделил энергетику.

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«Все больше бюджетных средств отправляется не на поддержку малообеспеченных слоев населения. Они идут на финансирование разрыва между доходами и расходами крупных экономических субъектов, которые занимаются газом, электричеством и продовольствием», — описал Баширов.

Он отметил, что дотации негативно сказываются на отлаженных бизнес-моделях. Собеседник «360» сказал, что компаниям сложно вернуться к рыночной экономике после поддержки из бюджета.

Также Баширов отметил, что Запад начинает менять подход к подобным вопросам.

«Мы с вами переживаем такой, в общем, драматический момент. Запад в чем-то приходит к той модели, которую использовал Китай», — поделился он.

Баширов подчеркнул, что Россия также частично применяет подобный подход.

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