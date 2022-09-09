Запад начал подсматривать экономические модели у Китая | 360°

Все новости

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Реклама

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Мир

09 сентября 2022, 13:12

Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ

Власть

09 сентября 2022, 13:11

МИД назвал условие продления продуктовой сделки

Мир

09 сентября 2022, 13:10

Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией

Власть

09 сентября 2022, 13:10

Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Власть

09 сентября 2022, 13:07

Песков объяснил генеральский бушлат на Путине на военных учениях

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:07

Движение в Истре и Красногорске ограничат 10 сентября в связи с Днем города

Эксклюзив

09 сентября 2022, 12:42

Запад начал подсматривать экономические модели у Китая

Политтехнолог Баширов предрек крах экономики G7 после ввода лимита цены на газ из России

Читать 360tv в

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны G7 молчаливо признали неэффективность санкций и свою зависимость от России. Это стало понятно после ввода лимита цен на российские энергоносители. Политтехнолог и бывший глава Совета министров ЛНР Марат Баширов в интервью «360» назвал это символом упадка европейской системы.

«Володин абсолютно прав в своих заявлениях о нынешнем положении западной модели экономического взаимодействия. Она себя изжила», — сказал он.

Реклама

По его словам, причина кроется в формате работы западных государств, Баширов уличил эти страны в разрушении рыночных принципов экономики и вмешательстве в деятельность одних из ключевых отраслей. Среди таких сфер он выделил энергетику.

Реклама

«Все больше бюджетных средств отправляется не на поддержку малообеспеченных слоев населения. Они идут на финансирование разрыва между доходами и расходами крупных экономических субъектов, которые занимаются газом, электричеством и продовольствием», — описал Баширов.

Он отметил, что дотации негативно сказываются на отлаженных бизнес-моделях. Собеседник «360» сказал, что компаниям сложно вернуться к рыночной экономике после поддержки из бюджета.

Также Баширов отметил, что Запад начинает менять подход к подобным вопросам.

«Мы с вами переживаем такой, в общем, драматический момент. Запад в чем-то приходит к той модели, которую использовал Китай», — поделился он.

Баширов подчеркнул, что Россия также частично применяет подобный подход.

Европа

Запад

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама