Волны в 7 метров и снег по пояс. Шторм «Глория» обрушился на Испанию

В Валенсии и на каталонских Пиренеях закрыты несколько автомобильных дорог. Метеорологи предупредили о порывах ветра до 130 километров в час и семиметровых волнах в прибрежных городах Валенсия и Аликанте, а также на Ибице и Форментере.

В горных районах за сутки выпало около 40 сантиметров снега. Из-за непогоды на 24 часа пришлось закрыть аэропорт Аликанте, это затронуло около 200 рейсов, сообщил Reuters.

Шторм «Глория» также принес метели на север страны. В провинции Астурия мужчина погиб под колесами на заснеженной дороге. В этот момент он надевал цепи на колеса своей машины.

Жителям Барселоны посоветовали держаться подальше от пляжей, чтобы их не унесло волнами.