«Волнуют лишь цены в магазинах». Экс-глава «Нафтогаза» назвал американцев слабыми

Жители Северной Америки — слабые люди, потому что в условиях нынешних геополитических событий их волнуют только цены на товары в магазинах. Об этом изданию Foreign Policy рассказал бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Перед лицом стран НАТО стоит военная угроза, а американцев волнуют лишь цены в магазинах. Это слабые люди. Но задумайтесь, что станет с экономикой США, если НАТО подвергнется нападению?» — задался вопросом Коболев.

Коболев отправился в Вашингтон от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Он встретится с американскими законодателями и высокопоставленными чиновниками администрации Байдена, чтобы призвать их усилить санкции в отношении энергетического сектора РФ.

Глава евродипломатии Боррель ранее подтвердил зависимость стран Евросоюза от российских энергоносителей, а также заявил о необходимости избавиться от нее.