Мир 24 ноября 2023, 22:13 Волну демобилизации анонсировали на Украине Секретарь СНБО Данилов: демобилизация срочников пройдет на Украине РИА «Новости»

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Демобилизация срочников пройдет в ближайшее время на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

«Президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал он.

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При этом Данилов не уточнил, сколько именно человек подлежат демобилизации. По его словам, тем, кто захочет остаться в рядах ВСУ, предложат подписать контракт с военным ведомством.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал на следующей неделе обнародовать комплексный план по мобилизации. Он отметил, что ему доложили о ситуации с демобилизацией и работой военкоматов.

Жители Одессы, Львова, Кривого Рога и Житомира ранее обратились к властям страны с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на поле боя с февраля 2022 года. Также они потребовали принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами.