Волнение океана усложнило поиски разбившегося самолета ВВС Чили

Военно-транспортный самолет чилийских ВВС C130 Hercules потерпел крушение в районе пролива Дрейка по пути в Антарктиду. На его борту были 38 человек. Поиски места падения самолета усложняют большие волны.

Как сообщил сайт «Вести.ru» со ссылкой на бригадного генерала Франциско Торреса, ВВС Чили сообщили о крушении после анализа данных о топливе на борту и проведенном C130 Hercules времени в воздухе.

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту потерпел крушение Подробнее

Военные проводят сейчас поисково-спасательную операцию в зоне происшествия. Есть надежда, что находившиеся на борту самолета люди могли выжить. В операции принимают участие иностранные воздушные и морские суда.

По данным сайта Biobiochile.cl, на борту самолета находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Среди них 15 гражданских специалистов ВВС, три человека из Министерства обороны, два работают в компании Inproser, а один — в университете Магалланеса. Специалисты должны были проверить топливный трубопровод на базе в Антарктиде.

Связь с военным транспортным самолетом C130 Hercules потеряли 9 декабря, в 18:13 (10 декабря, 0:13 по Москве), спустя почти полтора часа после его вылета на антарктическую базу имени Эдуардо Фрея Монталвы. Lockheed C130 Hercules — это американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности.