Власти Чехии заявили о второй волне пандемии коронавируса

В Чехии началась вторая волна коронавируса нового типа. Мощностей, которые доступны сейчас, может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками инфекции.

Об этом сообщил уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула во время выступления по телевидению.

«Вторая волна [пандемии] уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна [пандемии] началась [в Чехии]», — процитировал его слова ТАСС.

Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом увеличивается в республике ежедневно. Темпы распространения инфекции в Чехии стали одними из самых высоких по сравнению с остальными странами Евросоюза.

Прымула уверен, что сейчас власти должны остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных. Если они этого не сделают, примерно через полтора месяца в Чехии будет остро не хватать коек для пациентов с оложнениями из-за COVID-19. Он отметил, что предел существующих мощностей будет достигнут уже в конце октября — если не вводить никаких социальных ограничений.

Уполномоченный по вопросам науки и исследований считает, что в вузах страны стоит возобновить удаленное обучение. Школьники же должны учиться очно, но не снимать медицинские маски во время занятий.

13 сентября в Чехии зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердили у 1541 нового пациента. С начала пандемии там заразился 35 401 человек при населении около 10,7 миллиона человек.