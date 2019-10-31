Волна ненависти и крови. Новые протесты в Ираке унесли жизни 100 человек

«В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, а также беспорядков у штаб-квартир различных партий, когда в ход пускались чрезмерная сила, слезоточивый газ, дубинки и камни, погибли 100 человек и ранены 5,5 тыс. человек», — сказано в заявлении комиссии. Также из заявления следует, что были арестованы 399 человек, освобождены 343 из ранее задержанных, ущерб нанесен 98 государственным, а также частным объектам.

В последние два дня в иракской столице и провинциях «отмечается рост числа демонстрантов, к которым присоединились профсоюзы, студенчество, сотрудники госучреждений, а также различных ассоциаций», следует из данных комиссии.

Однако, как отметили в правительственной комиссии, взаимодействие протестующих с силовыми структурами способствовало тому, что после нескольких дней насилия протестные акции преимущественно носили мирный характер.

Объединенный оперативный штаб армии ранее в среду объявил об аресте членов преступных групп, которые открывали стрельбу по демонстрантам. Начальник штаба генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави отметил, что участники этих группировок были задержаны в нескольких районах Багдада. Он также добавил, что сотрудники силовых структур в людей не стреляли. По словам начальника штаба, с минувшей пятницы ни единой пули не было выпущено в сторону демонстрантов.

В ряде регионов Ирака с 1 октября начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. За неделю мирные акции переросли в погромы и ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими с требованием к руководству страны уйти в отставку.

Потом последовало затишье, которое оказалось непродолжительным. На прошлой неделе беспорядки и демонстрации возобновились как в Багдаде, так и в нескольких провинций в центральной и южной частях Ирака.

В общей сложности за месяц в стране жертвами насилия стали около 260 человек, количество пострадавших в ходе беспорядков приближается к 10 тысячам.