  • Волна ненависти и крови. Новые протесты в Ираке унесли жизни 100 человек

    31 октября 2019, 02:00

    Валерия Шафирко

    В Ираке продолжаются массовые протесты. За минувшую неделю жертвами беспорядков стали 100 человек, пострадали еще 5,5 тысяч граждан. Такие данные привела Высшая комиссия по правам человека, передает иракский информационный портал Baghdad al-Youm. Отмечается, что только в среду в Багдаде в столкновениях были убиты два человека, еще 175 получили ранения.

    «В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, а также беспорядков у штаб-квартир различных партий, когда в ход пускались чрезмерная сила, слезоточивый газ, дубинки и камни, погибли 100 человек и ранены 5,5 тыс. человек», — сказано в заявлении комиссии. Также из заявления следует, что были арестованы 399 человек, освобождены 343 из ранее задержанных, ущерб нанесен 98 государственным, а также частным объектам.

    В последние два дня в иракской столице и провинциях «отмечается рост числа демонстрантов, к которым присоединились профсоюзы, студенчество, сотрудники госучреждений, а также различных ассоциаций», следует из данных комиссии.

    Однако, как отметили в правительственной комиссии, взаимодействие протестующих с силовыми структурами способствовало тому, что после нескольких дней насилия протестные акции преимущественно носили мирный характер.

    Объединенный оперативный штаб армии ранее в среду объявил об аресте членов преступных групп, которые открывали стрельбу по демонстрантам. Начальник штаба генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави отметил, что участники этих группировок были задержаны в нескольких районах Багдада. Он также добавил, что сотрудники силовых структур в людей не стреляли. По словам начальника штаба, с минувшей пятницы ни единой пули не было выпущено в сторону демонстрантов.

    В ряде регионов Ирака с 1 октября начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. За неделю мирные акции переросли в погромы и ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими с требованием к руководству страны уйти в отставку.

    Потом последовало затишье, которое оказалось непродолжительным. На прошлой неделе беспорядки и демонстрации возобновились как в Багдаде, так и в нескольких провинций в центральной и южной частях Ирака.

    В общей сложности за месяц в стране жертвами насилия стали около 260 человек, количество пострадавших в ходе беспорядков приближается к 10 тысячам.