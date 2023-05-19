Мир 19 мая 2023, 13:02 Volkswagen продал российские активы «Авилону» Немецкий концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов «Авилону» Unsplash

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Немецкий концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга «Авилон». Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«Компания завершила сделку по продаже долей в российском представительстве ООО „Фольксваген Груп Рус“», — сообщило издание.

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Власти России одобрили продажу еще 16 мая. Как сообщал источник «Интерфакса», сумма сделки составила около 125 миллионов евро — почти 11 миллиардов рублей. Теперь 100% активов принадлежат компании ООО «Арт-Финанс» — дочерней структуре российского дилерского холдинга «Авилон».

Ранее немецкий концерн Henkel завершил продажу своих активов в России за 54 миллиарда рублей. Организация производит бытовую и промышленную химию: клеи, шампуни, зубные пасты. Соглашение о продаже коммерческой деятельности она заключила в конце апреля. «Henkel Россия» русифицировала названия товаров.