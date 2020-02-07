Volkswagen прекратить производство Passat для США

Volkswagen не собирается создавать Passat следующего поколения. Зато у компании появились мысли насчет выпуска электрокара, похожего на него по размерам.

Как рассказал uлава американского подразделения Volkswagen Йохан де Найссен порталу CNET, компания собирается выпустить электрическую модель, похожую по размерам. По слухам, это может быть серийная версия концепта ID Vizzion.

«Вероятно, разумно предположить, что когда жизненный цикл Passat закончится, у его преемника не будет двигателя внутреннего сгорания», — отметил де Найссен. При этом эти изменения пока будут касаться только североамериканского рынка. Пока не известно, как дела будут обстоять с продажами в Европе.

Ранее сообщалось, автопроизводитель собирается продавать в России обновленный Passat в первом квартале этого года. В нашей стране гамму двигателей откроет седан со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI (с механикой или роботом DSG), вернется и двухлитровый дизель (150 сил). Также ожидается появление автомобиля с двухлитровым бензиновым 190-сильным двигателем. На данный момент Volkswagen Passat в России стоит от двух миллионов рублей.

Также Volkswagen уже выложил информацию о новой модели Polo для России.