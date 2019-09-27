  • Волкера втянули в скандал с импичментом Трампа

    27 сентября 2019, 16:01

    Ольга Чеснокова

    Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер оказался посредником в переговорах адвоката президента США Рудольфа Джулиани с украинскими чиновниками. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на текстовое сообщение Джулиани.

    Опубликован полный текст жалобы на Трампа и его сговор с Зеленским

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    Именно Волкер положил начало контакту Джулиани с новыми украинскими лидерами по поводу коррупции на Украине и возможного расследования против сына главного конкурента на выборах в США — Джозефа Байдена.

    В интервью американскому телеканалу Джулиани рассказал, что Волкер связался с ним в конце июля — примерно во время телефонного разговора лидеров США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он поинтересовался, можно ли передать номер Джулиани помощнику Зеленского —Андрею Ермаку. При этом Волкер отметил, что разговор коснется «коррупции на Украине, а не только Байдена».

    В результате это привело к встрече Джулиани с Ермаком в Мадриде, проведение которой публично не анонсировали.

    Волкер не ответил на запросы NBC News.

    Между тем накануне появилась информация, что Волкер попытался сдержать ущерб национальной безопасности США, нанесенной Джулиани из-за ситуации с телефонными переговорами Трампа и Зеленского. Адвокат американского лидера назвал эту информацию «полной чушью» и ложью, которую можно доказать, напомнила «Газета.ru».