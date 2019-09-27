Волкера втянули в скандал с импичментом Трампа

Опубликован полный текст жалобы на Трампа и его сговор с Зеленским Подробнее

Именно Волкер положил начало контакту Джулиани с новыми украинскими лидерами по поводу коррупции на Украине и возможного расследования против сына главного конкурента на выборах в США — Джозефа Байдена.

В интервью американскому телеканалу Джулиани рассказал, что Волкер связался с ним в конце июля — примерно во время телефонного разговора лидеров США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он поинтересовался, можно ли передать номер Джулиани помощнику Зеленского —Андрею Ермаку. При этом Волкер отметил, что разговор коснется «коррупции на Украине, а не только Байдена».

В результате это привело к встрече Джулиани с Ермаком в Мадриде, проведение которой публично не анонсировали.

Волкер не ответил на запросы NBC News.

Между тем накануне появилась информация, что Волкер попытался сдержать ущерб национальной безопасности США, нанесенной Джулиани из-за ситуации с телефонными переговорами Трампа и Зеленского. Адвокат американского лидера назвал эту информацию «полной чушью» и ложью, которую можно доказать, напомнила «Газета.ru».