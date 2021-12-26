Волкер предложил ввести санкции в ответ на требования России по безопасности

США и страны Запада должны предотвратить «вымогательские требования» России касательно гарантий безопасности в Европе и заставить ее пойти уступки. Для этого нужно незамедлительно ввести новые антироссийские санкции заявил экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

В своей статье на сайте Центра анализа европейской политики дипломат указал на то, что ранее экономические ограничения на РФ накладывались только после тех или иных действий, но сейчас нужно действовать иначе, написало РИА «Новости».

«Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — подчеркнул Волкер.

Так, по его мнению, можно предотвратить российскую «агрессию» на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на подобные выпады указывал на то, что перемещения ВС РФ внутри территории России никому не угрожают и не должны никого волновать. Заявления о российской агрессии, как подчеркнули в Кремле, используются как предлог для наращивания присутствия НАТО в приграничных регионах.