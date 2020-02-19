Волкер назвал причиной войны в Южной Осетии действия Саакашвили

По словам Волкера, президент России Владимир Путин дал ответ на жесткую риторику грузинского коллеги в адрес Москвы. Дипломат заявил, что причиной вооруженного конфликта на территории Южной Осетии стали именно действия Саакашвили.

«Нынешнее правительство Грузии выбрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — подчеркнул американский дипломат.

При этом Волкер отметил, что отношения с США Саакашвили выстраивал эффективно, а также провел немало реформ.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли Южную Осетию, большая часть жителей которой получила гражданство РФ. Россия ввела войска в республику для защиты граждан. Спустя пять дней боевых действий грузинские военные силы ушли из региона.