Волк в шкуре ягненка. Украине указали на лицемерие по отношению к жителям Донбасса

Попытки представителей Украины говорить о мирных переговорах на фоне обстрелов центра Донецка неприемлемы. Об этом в эфире «360» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

Он призвал воспринимать слова Украины о мире как попытку ввести мировое сообщество в заблуждение, особенно после ракетного удара по центру Донецка. В нем погибли 20 человек и 23 ранены.

«Есть понятие: слова и дела. Люди заявляют о мирном соглашении, убив граждан, устроив кровавую бойню, а теперь — мы будем с вами мириться. Обстрелы продолжаются, ничем эти слова не подкреплены», — заявил Перенджиев.

Политолог сравнил Украину с волком, который надел шкуру ягненка. Он напомнил, что мирное население до сих пор находится в заложниках и уничтожается гражданская инфраструктура. Отказ Запада от освещения ракетных ударов по Донецку Перенджиев связал с тем, что США и Евросоюз хотят обелить себя и очернить Россию.

«Тут ничего нового, взывать к принципам демократии, гуманности и человечности бесполезно. Это коварные люди, ради достижения политических целей идут через трупы людей», — сказал он.

Политолог не верит в положительный исход переговоров между сторонами, поскольку непонятно, чьи интересы представляет официальный Киев.

«Российская делегация представляет государство и народ. Кого представляет украинская сторона? Свой народ или верхушку страны, ведущую переговоры не в целях защиты людей, а своих интересах? Это абсолютно разные вещи», — заключил Перенджиев.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.