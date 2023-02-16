Мир 16 февраля 2023, 09:59 Волк в овечьей шкуре. Заключенный в Боливии прикинулся овцой и попытался сбежать Daily Mail: переодетый в овцу осужденный в Боливии попытался сбежать из тюрьмы Unsplash

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Заключенный тюрьмы строгого режима в Боливии попытался сбежать из мест лишения свободы, замаскировавшись под овцу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Попытку побега оперативно выявили охранники, задержав преступника на пастбище, расположенном рядом с тюрьмой. Им оказался Хосе Луис Каллисайя Диас, осужденный на 15-летний срок.

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Во время обхода правоохранители заметили отсутствие Диаса в камере. Они объявили тревогу и бросились обыскивать ближайшую к тюрьме территорию, заметив беглеца, перемещающегося по пастбищу на четвереньках.

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Директор тюрьмы Хуан Карлос Лимпиас заявил, что Диаса вновь вернули в тюрьму, к нему применят дисциплинарное наказание.

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