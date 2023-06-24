Мир 24 июня 2023, 21:58 «Волк у дверей и угроза гражданской войны». Как мятеж Пригожина осветили западные СМИ Западные СМИ увидели в Пригожине угрозу гражданской войны в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные СМИ написали, что «Россия оказалась на краю гражданской войны» после решения владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вступить в бой с федеральной армией. Пригожин уже сообщил о достигнутой договоренности по возвращению бойцов ЧВК в полевые лагеря, но иностранные издания, похоже, к такому не готовились.

Британская газета The Sun опубликовала статью под заголовком «Волк у дверей», в которой заявила, что на пути в Москву российские войска уже вступили в бой с наемниками Пригожина. Издание назвало владельца ЧВК «российским мясником», напомнив о том, что ранее его называли «поваром».

«„Группа „Вагнера“, возглавляемая Пригожиным, покинула Украину и въехала в Россию. Сейчас они начали марш на Москву» — написал авторы заметки шведского издания Aftonbladet. В качестве иллюстрации журналисты использовали портрет основателя ЧВК и карту с якобы маршрутом, от Воронежа до Москвы.

Aftonbladet

«Босс „Вагнера“ Евгений Пригожин пообещал „наказать“ Россию после того, как обвинил армию в смертельном ракетном ударе по одному из его тренировочных лагерей на Украине», — говорится в тексте материала.

The New York Times уверяет своих читателей в том, что Россия погрузилась в кризис.

«Москва в стальном коконе» — озаглавили свою статью журналисты норвежской газеты Dagbladet. Авторы написали, что по периметру города военные установили бронетехнику и создали огневые точки, чтобы не подпустить боевиков «Вагнера», которые продолжают продвижение из южных областей.

Апокалиптичную картину нарисовала британская The Daily Mail. «Город готовят к боям. Солдаты строят аванпосты, пока военная техника наводняет улицы», — написали журналисты.

Фото, экспертных комментариев и мнений очевидцев СМИ не предоставили, а конспирологические теории и громкие заголовки подкрепили в основном эффектными картинками и намеками на инфографики. Неудивительно, что написанное иностранными журналистами мало в чем соответствует действительности.

Напомним, вечером в субботу бойцы ЧВК «Вагнер» развернули свои колонны и выдвинулись в направлении полевых лагерей. Об этом сообщил глава компании Евгений Пригожин.