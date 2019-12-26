Волк растерзал кенгуру в Бельгии

В бельгийской коммуне Бален (провинция Антверпен) волк напал на кенгуру, которых хозяева держали в саду рядом с домом. Хищник убил оно животное и ранил другое. Возможно, этот же волк неделей ранее задрал несколько овец на местных фермах.

Об инциденте сообщило издание Soir со ссылкой на природоохранную организацию Landschap. Эксперты считают, что на животных напал волк по кличке Август, который уже был замечен в этом районе.

Натуралисты утверждают, что именно он задрал несколько овец, принадлежавших местным фермерам.

Природоохранные активисты считают, что на кенгуру напал именно волк, который пробрался под решеткой загона в сад. Скорее всего, в смерти кенгуру виноват именно Август, или другой новый волк, появившийся в регионе.

Для того, чтобы внести в этот вопрос полную ясность, образцы ДНК с места инцидента переданы в Институт изучения природы и леса.