    26 декабря 2019, 00:12

    Волк растерзал кенгуру в Бельгии

    Анастасия Кукова

    В бельгийской коммуне Бален (провинция Антверпен) волк напал на кенгуру, которых хозяева держали в саду рядом с домом. Хищник убил оно животное и ранил другое. Возможно, этот же волк неделей ранее задрал несколько овец на местных фермах.
    Волк растерзал кенгуру в Бельгии

    Об инциденте сообщило издание Soir со ссылкой на природоохранную организацию Landschap. Эксперты считают, что на животных напал волк по кличке Август, который уже был замечен в этом районе.

    Натуралисты утверждают, что именно он задрал несколько овец, принадлежавших местным фермерам.

    Природоохранные активисты считают, что на кенгуру напал именно волк, который пробрался под решеткой загона в сад. Скорее всего, в смерти кенгуру виноват именно Август, или другой новый волк, появившийся в регионе.

    Для того, чтобы внести в этот вопрос полную ясность, образцы ДНК с места инцидента переданы в Институт изучения природы и леса.