Волховский водитель разместил скрытые камеры в туалете вокзала
Водитель Октябрьской железной дороги установил скрытые камеры в туалете Волховстроевской дистанции, чтобы подсматривать за сотрудницами. Об этом сообщил портал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления на транспорте по СЗФО.
Злоумышленника задержали и направили на сексолого-психиатрическую судебную экспертизу. По данным ведомства, «благодаря профессиональной работе следствия, в 2 месяца были собраны все необходимые доказательства, под тяжестью которых мужчина полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления».