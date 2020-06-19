Волховский водитель разместил скрытые камеры в туалете вокзала

Злоумышленника задержали и направили на сексолого-психиатрическую судебную экспертизу. По данным ведомства, «благодаря профессиональной работе следствия, в 2 месяца были собраны все необходимые доказательства, под тяжестью которых мужчина полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления».