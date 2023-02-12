Мир 12 февраля 2023, 10:47 Волейбольная команда Кипра погибла при землетрясении в Турции Kathimerini: 34 турка-киприота из волейбольной команды погибли в землетрясении в Турции РИА «Новости»

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В отеле турецкого города Адыяман нашли тела 34 членов волейбольной команды турок-киприотов из Фамагусты. Спортсмены погибли при землетрясении, сообщила газета Kathimerini.

Продолжаются поиски еще одного участника команды. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 47 турецких жителей Кипра.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля, затем последовала серия афтершоков, в том числе в соседних странах. В Турции погибли 24 617 человек, в Сирии известно о 1408 жертвах. При этом разбор завалов продолжается и данные постоянно обновляются.

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Через пять дней после землетрясения под завалами находят в основном мертвых людей. Однако бывают и счастливые исключения: например, в Кахраманмараше через 16 часов после бедствия нашли живым 20-летнего парня. Его передали медработникам.

Семья россиян — родители и двое детей — погибла в Хатае. Спасатели надеялись извлечь их из-под обломков обрушившихся зданий живыми, однако сначала обнаружили тела женщины и ребенка, затем — мужчины, а потом и второго ребенка.