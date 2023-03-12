Мир 12 марта 2023, 17:19 Волейболист из Японии скончался от рака на 32-м году жизни Волейбольная ассоциация Японии: спортсмен Фудзии умер от рака желудка на 32-м году жизни

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Выступавший за сборную Японии на Олимпийских Играх (ОИ) в Токио спортсмен Наонобу Фудзии скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщили представители волейбольной ассоциации этой страны. Их процитировал ТАСС.

«Хотим выразить искренние соболезнования его родным и близким», — сказали они.

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Также представители организации передали слова благодарности окружению Фудзии за его многочисленные заслуги.

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Спортсмена не стало 10 марта. Врачи выявили у него онкологический недуг только в прошлом году, но заболевание уже достигло четвертой, самой тяжелой стадии. Опухоль поразила желудок, а осложнения отразились на работе мозга.

На ОИ в Токио сборная Японии по волейболу, в составе которой играл Фудзии, дошла до четвертьфинала. В последнем соревновании эта команда встретилась со представителями Бразилии, уступив им со счетом 0-3.

Во время обычных турниров волейболист выступал за клуб Toray Arrows из префектуры Сидзуока.