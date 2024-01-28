Мир 28 января 2024, 15:32 Вокзал в Штутгарте эвакуировали из-за подозрительных людей Полиция эвакуировала вокзал в Штутгарте из-за подозрительных людей Bernd WeiÃŸbrod/dpa/globallookpress

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Сотрудники полиции эвакуировали вокзал в Штутгарте из-за нескольких подозрительных людей. Движение поездов временно приостановили, сообщила газета Bild.

По данным журналистов, в здание транспортного узла проник вооруженный мужчина. Всего вокзал покинули около 150 человек. Правоохранители призвали людей избегать площади рядом с вокзалом.

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«В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено», — рассказали полицейские.

Правоохранители проверили трех подозреваемых. Ситуация под контролем, сообщили авторы материала. Закрытие вокзала не сильно повлияло на транспортную обстановку. В Германии по выходным ходят мало поездов из-за шестидневной забастовки машинистов.

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