Судиться с Vokswagen начнет еще одна страна. Новый удар по репутации и кошельку нанесет Канада

Volkswagen столкнулся с десятками обвинений со стороны Канады за сознательный импорт автомобилей, нарушающих нормы выбросов вредных газов в воздух. Немецкий автоконцерн преступил канадский закон об охране окружающей среды по 58 пунктам. Британский юрист Александр Меркурис рассказал «360», какое наказание и будущее ждет Volkswagen.

Как пишет Deutsche Welle, немецкий автогигант уже столкнулся с судебными исками в более чем 50 странах. Теперь к ним присоединилась Канада, которая намерена взять плату с Volkswagen за нарушение закона.

В период с 2008 по 2015 год Volkswagen импортировал в Канаду 128 тысяч автомобилей с дизельным двигателем. Все они были оснащены программным обеспечением, которое не показывало реальное число вредных газов, выбрасываемых в воздух машиной. Цифра была занижена в десятки раз.

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Интересно, что мошенничество Volkswagen раскрылось более четырех лет назад, а дело завели только сейчас. Правительство так и не объяснило, с чем связана такая задержка.

Британский юрист Александр Меркурис полагает, что правительство не хотело усложнять людям жизнь до поры до времени.

Например, в Лондоне после начала всех разбирательств владельцы таких автомобилей обязаны платить дополнительный налог. Скорее всего Канада не хотела прибегать к подобным мерам и оттянула разбирательства. Машины пользовались популярностью в стране, и людям было бы тяжело сразу от них отказаться.

Штраф и не только

То, что сделал Volkswagen — это очевидное мошенничество и финансовая махинация. Как говорит эксперт, такое дело можно сразу отнести и к гражданскому, и к уголовному законодательству. Компания как минимум столкнется с выплатами штрафов и компенсаций. Как максимум для некоторых лиц речь может идти об уголовном сроке.

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Помимо этого могут найтись те, чье здоровье пострадало от выделяемых токсинов. Если они пойдут в суд, то на руководству Volkswagen опять может грозить уголовное разбирательство.

«Оно ведь точно понимало, что делает. А это уже осознанное подвергание риску жизни человека», — заключает Меркурис.

Компания сотрудничает с канадскими следователями и уже подготовила сделку о признании вины перед своим первым появлением в суде в Торонто в пятницу. Подробности сделки станут известны на заседании.

Репутация уничтожена

Впрочем, юрист уверен — Volkswagen не уходит навсегда из Канады и других стран. Это все еще важная и большая часть автомобильного бизнеса. Сейчас компания направила все силы на развитие электромобилей.

«Да, по Volkswagen нанесен огромный урон, но он вернется в строй. Просто уже не в той позиции, которая была пять-шесть лет назад. Лидером автомобильного рынка ему вновь не стать», — считает собеседник «360».

Эта история нанесла не только финансовый ущерб. Она разрушила репутацию всего немецкого автомобильного бизнеса. И задела людей в Германии на этическом уровне.

Они, лидеры зеленой революции, гордились своей машинной индустрией, честностью и технологической политикой. А это оказалось ложью Александр Меркурис британский юрист

Впервые скандал скандал с концерном Volkswagen разгорелся в сентябре 2015 года. В более 11 миллионах дизельных автомобилей по всему миру обнаружили программное обеспечение, показывающее ложные результаты. Так при тестирование оно в десятки раз занижало число вредных газов, выбрасываемых в воздух машиной.

Компания свою вину признала, а судебные разбирательства уже обошлись ей в в более чем 30 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсации клиентам. В марте 2017 года Volkswagen признал себя виновным по обвинениям в Соединенных Штатах и ​​был оштрафован на сумму более 4,3 миллиарда долларов. Нескольким руководителям компании также были предъявлены обвинения в США и Германии.