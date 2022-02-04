Власти США обсуждают с партнерами вопрос диверсификации поставок газа в Европу. Такой вариант рассматривают на случай эскалации ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается Европы и потенциальной нехватки [газа]. <…> Это то, к чему мы внимательно относимся и поддерживаем связь с нашими европейскими партнерами, а также поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы», — сказала Псаки во время брифинга.

Она добавила, что американская сторона подняла вопрос поставок газа, чтобы в случае необходимости удовлетворить потребности Европы. К обсуждаемым мерам будут прибегать в случае необходимости.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила, что США уже предупредили Россию о возможных последствиях вторжения на украинскую территорию. Власти, по ее словам, объявят «беспрецедентные» санкции.

В последнее время страны Запада все чаще стали говорить о «российской агрессии». Они считают, что Россия готовится к военному вторжению на Украину. При этом российская сторона неоднократно отвергала все подобные заявления.