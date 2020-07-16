Вокруг света, не выходя из дома. Американка нарисовала для брата целый мир цветными мелками
Картины Макэйр рисовала ежедневно, если не было дождя. Она фотографировала то, что получилось, и выкладывала в Instagram. Первый снимок появился в ее аккаунте 1 апреля. Тогда вместе с братом они решили показать его полет на воздушных шарах.
Обоим развлечение понравилось, и в следующие дни Кэмден отправился заниматься разными видами спорта.
Затем он начал путешествовать. Так школьник заехал во Францию.
…И в Нью-Йорк.
Посетил там известную вечеринку Met Gala.
Побывал в Тадж-Махале.
…И в Нидерландах.
Поплавал в Сиднее и Венеции.
Попробовал сделать итальянскую пиццу.
…И прокатился на самокате по Красной площади.
Все работы появлялись на площадке рядом с домом школьников. Как объясняла Макэр, сюжеты картин связаны с тем, что им обоим хотелось бы сделать, и где хотелось бы побывать после окончания пандемии. Задачу в сто инсталляций она выполнила 4 июля, в День независимости США и решила не останавливаться.
«Мы всегда были близки, а это сблизило нас еще больше, потому что мы вместе придумываем идеи и обсуждаем их, как будто брат действительно участвует в этих приключениях», — сказала художница.
Школьные занятия должны возобновиться у Макэйр в середине августа. Придумывать приключения для брата она планирует минимум до этого времени.