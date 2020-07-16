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    16 июля 2020, 04:52

    Вокруг света, не выходя из дома. Американка нарисовала для брата целый мир цветными мелками

    Кирилл Фролов

    Школьники из американского штата Иллинойс создали более сотни инсталляций во время карантина. Четырнадцатилетняя Макэйр Эверетт рисовала мелками разные города и страны, а живым центром композиции становился ее девятилетний брат Кэмден. В итоге получилось путешествие Кэмдена вокруг света.
    Вокруг света, не выходя из дома. Американка нарисовала для брата целый мир цветными мелками

    Картины Макэйр рисовала ежедневно, если не было дождя. Она фотографировала то, что получилось, и выкладывала в Instagram. Первый снимок появился в ее аккаунте 1 апреля. Тогда вместе с братом они решили показать его полет на воздушных шарах.

    Обоим развлечение понравилось, и в следующие дни Кэмден отправился заниматься разными видами спорта.

    Затем он начал путешествовать. Так школьник заехал во Францию.

    …И в Нью-Йорк.

    Посетил там известную вечеринку Met Gala.

    Побывал в Тадж-Махале.

    …И в Нидерландах.

    Поплавал в Сиднее и Венеции.

    Попробовал сделать итальянскую пиццу.

    …И прокатился на самокате по Красной площади.

    Все работы появлялись на площадке рядом с домом школьников. Как объясняла Макэр, сюжеты картин связаны с тем, что им обоим хотелось бы сделать, и где хотелось бы побывать после окончания пандемии. Задачу в сто инсталляций она выполнила 4 июля, в День независимости США и решила не останавливаться.

    «Мы всегда были близки, а это сблизило нас еще больше, потому что мы вместе придумываем идеи и обсуждаем их, как будто брат действительно участвует в этих приключениях», — сказала художница.

    Школьные занятия должны возобновиться у Макэйр в середине августа. Придумывать приключения для брата она планирует минимум до этого времени.