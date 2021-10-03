Вокалист группы Van Halen объявил об уходе из музыки

Вокалист и один из основателей американской хард-рок-группы Van Halen Дэвид Ли Рот объявил о том, что уходит из музыки. Культовый исполнитель заявил, что попрощается с поклонниками несколькими концертами накануне Нового года и в течение рождественских каникул, после чего уйдет на пенсию. Слова музыканта опубликовало издание Las Vegas Review-Journal.

Дэвид Ли Рот, известный как Бриллиантовый Дэйв, заметил, что это его первое и последнее сообщение относительно дальнейшей музыкальной карьеры. По словам вокалиста, он помнит дни расцвета группы, будто это было вчера, а также трепетно относится к вещам из 1970–1980 годов. Дэвид Ли Рот рассказал, что о своем решении он сообщил другому основателю группы — Алексу Ван Халену.

«Мы с Элом разговаривали, и я пока не могу говорить за него. Он знает, что я собираюсь сказать об уходе», — добавил Рот.

Группа Van Halen была основана братьями Алексом и Эдди Ван Халенами, а также примкнувшим к ним Дэвидом Ли Ротом. В 2007 году коллектив был включен во всемирный зал славы рок-н-ролла.

Гитарист Эдди Ван Хален умер от рака в октябре 2020 года.