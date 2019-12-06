Воюют Китай и США, а страдают остальные. Новый этап экономических разногласий

Китай ввел ограничения против работающих в стране американских дипломатов. Так Пекин ответил Госдепу на октябрьские санкции. Тогда Вашингтон принял меры против китайских дипломатов и 28 компаний. Но от торговой войны страдают и в Европе.

«Мы вновь призываем Соединенные Штаты исправить свои ошибки, отменить соответствующие решения и предоставить поддержку и удобство китайскому дипломатическому и консульскому персоналу», — цитирует официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин основной телевещатель материкового Китая CCTV.

О каких именно ответных мерах идет речь, пока не уточнили. В медиа появилась информация, что американских дипломатов, находящихся в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду, Шеньяне и Ухане, обяжут уведомлять министерство о любых встречах с местными органами власти, а также образовательными и исследовательскими институтами. «Наши меры являются зеркальными по отношению к тем ограничениям, которые ввели в отношении нас США», — добавила Чуньин.

Это можно называть следующим этапом развивающейся торговой войны. Так считает политолог из Германии Александр Рар. Он признался, что с большой тревогой наблюдает за новым витком сопротивления двух супердержав — США и Китая.

От этого Европа пострадает сильнее России. Потому что у ЕС были свои хорошие торговые отношения с Вашингтоном и Пекином. Теперь европейцы падают между двух стульев. Германия особенно боится, что это ударит по ее экспорту Александр Рар политолог.

Рар уверен, что торговая война будет продолжаться долго. «США начали ее не на шутку. Они не хотят, чтобы Китай этими гигантскими темпами обогнал американскую экономику», — отметил политолог.

США, утверждает Рар, ответят на действия Китая. Теперь нужно ждать эскалации. Члены НАТО увидели в Китае главного врага. Внутри военного блока будут «лепить» инструмент по сдерживанию Пекина.

«Дай бог, чтобы все это оставалось только в экономической области. Но нужно быть готовым и к не самым лучшим вариантам развития событий. Думаю, победителя в этой торговой войне не будет, зато страдать будет вся мировая экономика», — добавил собеседник.

Он заметил, что, возможно, когда-то эти трения США и Китая стихнут. По версии Рара, произойдет это, когда станет ясно, как будет выглядеть многополярный мир.

В октябре гссекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях для представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые якобы несут ответственность за ущемление прав национальных меньшинств Китая.