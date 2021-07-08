«Это так не работает»: в НАТО ответили на желание Зеленского войти в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна уже ждет приглашения в НАТО. Но проведение реформ не гарантирует вступление в альянс, подчеркнул спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

«Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — процитировало спецпредставителя РИА «Новости».

По словам Аппатурая, проведение реформ имеет важное значение, но для членства недостаточно только выполнения поставленных условий. Он пояснил, что к вступлению в альянс должна быть готова не только Украина, так как НАТО должна подготовиться к расширению.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет просить о вступлении в НАТО и ждет приглашения. Он подчеркнул, что страна имеет право занять место в альянсе среди сильных союзников. Во время саммита в Брюсселе представители НАТО поддержали право Украины и Грузии на членство в военном блоке. При этом никаких точных дат никто называть не стал.