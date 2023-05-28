Мир 28 мая 2023, 14:13 Войска «Талибана» и Ирана устроили перестрелку на границе из-за воды Конфликт из-за воды привел к боестолкновению боевиков «Талибана» и армии Ирана на границе РИА «Новости»

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Перестрелку на границе Афганистана и Ирана открыли боевики «Талибана»* и иранские пограничники в ходе конфликта из-за воды. Пограничный бой подтвердили обе стороны, но заявили, что перехода к военным действиям не будет.

Заместитель начальника полиции Ирана Касем Резаи в беседе с агентством IRNA заявил, что первыми напали талибы*, которые открыли огонь по контрольно-пропускному пункту в провинции Сасоли, что вызвало решительный ответ со стороны пограничников.

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Источники журналистов заявили, что жертвами перестрелки стали двое иранских военных и один боевик «Талибана»*.

Официальный представитель Министерства внутренних дел подконтрольного талибам* Афганистана Абдул Нафи Такор заявил, что стрелять первыми начали иранские военные. Он подчеркнул, что, по его данным, с каждой стороны есть по одному погибшему.

«Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират (Афганистан) не хочет воевать со своими соседями», — заявил он.

По данным агентства Reuters, конфликт возник из-за реки Гильменд, протекающей по афганским горам до иранской провинции Систан. Вода поступает в озеро, которое начало пересыхать.

Власти Ирана обвинили талибов* в строительстве дамб и перенаправлении потоков реки в нарушение договора 1973 года. В качестве ответной меры страна закрыла пограничный пост Милак-Зарандж, через который шли фуры с товарами.

Между тем СМИ обнаружили видеозапись с якобы главой «Талибана»* Абдулхамидом Хорасани, который заявил, что намерен объявить Ирану войну. На самом деле лидера радикального афганского движения зовут Мавлави Ахундзада. Автором видеозаписи оказался самозванный руководитель отделения МВД афганской провинции Панджшер, которого объявили в розыск.

* «Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.