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    02 августа 2022, 09:58

    Войска Тайваня запланировали провести артиллерийские учения в августе

    Центральное информационное агентство Тайваня анонсировало проведение артучений

    Максим Зинкин

    Тайваньские военные 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения в округе Пиндун в южной части острова. Об этом написало Центральное информационное агентство Тайваня.

    Учения пройдут с целью укрепления огневой мощи и боеготовности вооруженных сил. В маневрах задействуют самоходные гаубицы M109 и M110.

    Помимо этого, пятого сентября Вооруженные силы Тайваня проведут учения с участием снайперов общевойсковых батальонов, сил специального назначения и армейской авиации.

    Ранее этап ежегодных военных учений на Тайване прошел с 24 по 29 июля. Войска отработали развертывание широкого спектра оборудования и вооружений, имитировали ликвидацию сил противника в случае вторжения с моря, интегрировав три новых образца оружия.

    Накануне сообщалось, что американские авианосцы направились к юго-восточному берегу Тайваня со стороны Южно-Китайского моря.