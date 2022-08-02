Войска Тайваня запланировали провести артиллерийские учения в августе
Центральное информационное агентство Тайваня анонсировало проведение артучений
Тайваньские военные 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения в округе Пиндун в южной части острова. Об этом написало Центральное информационное агентство Тайваня.
Учения пройдут с целью укрепления огневой мощи и боеготовности вооруженных сил. В маневрах задействуют самоходные гаубицы M109 и M110.
Помимо этого, пятого сентября Вооруженные силы Тайваня проведут учения с участием снайперов общевойсковых батальонов, сил специального назначения и армейской авиации.
Ранее этап ежегодных военных учений на Тайване прошел с 24 по 29 июля. Войска отработали развертывание широкого спектра оборудования и вооружений, имитировали ликвидацию сил противника в случае вторжения с моря, интегрировав три новых образца оружия.
Накануне сообщалось, что американские авианосцы направились к юго-восточному берегу Тайваня со стороны Южно-Китайского моря.