Войска Тайваня запланировали провести артиллерийские учения в августе

Тайваньские военные 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения в округе Пиндун в южной части острова. Об этом написало Центральное информационное агентство Тайваня.

Учения пройдут с целью укрепления огневой мощи и боеготовности вооруженных сил. В маневрах задействуют самоходные гаубицы M109 и M110.

Помимо этого, пятого сентября Вооруженные силы Тайваня проведут учения с участием снайперов общевойсковых батальонов, сил специального назначения и армейской авиации.

Ранее этап ежегодных военных учений на Тайване прошел с 24 по 29 июля. Войска отработали развертывание широкого спектра оборудования и вооружений, имитировали ликвидацию сил противника в случае вторжения с моря, интегрировав три новых образца оружия.

Накануне сообщалось, что американские авианосцы направились к юго-восточному берегу Тайваня со стороны Южно-Китайского моря.