Мир 09 августа 2023, 18:52 Войска США остались в Нигере — Белый дом Белый дом: программы американской помощи приостановили, но войска США остались в Нигере Pxhere

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Американские военные остались в Нигере, хотя программы помощи поставили на паузу. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, написал ТАСС.

«Эта пауза все еще в силе. Изменений состава наших войск там не было, у нас все еще немного больше тысячи человек на нескольких базах. Они все еще там», — заявил он.

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Ранее военные мятежники захватили президента Нигера Мохамеда Базума, они объявили в стране комендантский час и закрыли границы государства. Экономическое сообщество стран Западной Африки потребовало, чтобы Базума вернули к власти.

Четыре страны Африки — Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар — сообщили, что готовы отправить войска для возможной интервенции в Нигер после госпереворота. Евросоюз начал готовить санкции против мятежников Нигера.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил помощи у США и всего мирового сообщества. Это приведет к тому, что западные страны вторгнутся в африканскую страну и снова сделают ее своей колонией, говорил ранее политолог Данила Гуреев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Базумом. Представитель Госдепа призвал мятежников освободить лидера страны и его семью.