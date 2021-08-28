Войска США начали покидать аэропорт Кабула. Американские военные вывозят оборудование.

Войска США начали покидать аэропорт Кабула. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Пентагон.

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран «Большой семерки» заявил, что американские военные покинут США до 31 августа. Однако возможно США продлит миссию по эвакуации граждан Афганистана.

«Мы продолжаем эвакуацию американских граждан и уязвимых афганцев из Кабула. Фактически, около 1400 человек в аэропорту Кабула прошли проверку и явились на полеты сегодня», — заявил во время брифинга заместитель директора по региональным операциям и управлению силами генерал-майор Уильям Тейлор

США на регулярной основе обсуждают со своими союзниками возможность признать на дипломатическом уровне движение «Талибан*», которое захватило власть в Афганистане.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ