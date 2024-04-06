Мир 06 апреля 2024, 04:47 Войска США и ЦАХАЛ привели в повышенную готовность NYT: ВС США и ЦАХАЛ привели в повышенную готовность из-за угрозы атаки Ирана Pixabay

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Военное командование США и Израиля привели свои войска в состояние повышенной готовности на фоне угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Израиль <…> отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения ПВО и заблокировал сигналы GPS», — написало издание.

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Вооруженные силы Ирана также привели в состояние повышенной готовности, сообщили газете иранские официальные лица.

Израиль ранее предупредили о возможной атаке Ирана. Готовящийся удар станет ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Сирии. У Ирана имеются решимость и все технические возможности для ответа на авиаудар Израиля. Иранцы воздерживаются, так как не хотят серьезной войны, считает журналист-международник.