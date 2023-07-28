Мир 28 июля 2023, 00:58 Войска Руанды пересекли границу с ДР Конго Freepik

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Армия Руанды пресекла границу Демократической Республики Конго. Об этом в размещенном в социальных сетях коммюнике сообщили Вооруженные силы ДРК.

«Вооруженные силы ДРК доводят до сведения национального и международного сообщества, что силы обороны Руанды <…> в четверг, 27 июля, в 09:00 (11:00 по московскому времени — прим. ред.) пересекли конголезскую границу, чтобы продолжить попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны», — говорится в документе.

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В ответ на вторжение подразделения вооруженных сил Демократической Республики Конго атаковали руандийских военных и силой вытеснили их с территории страны.

Мятеж гвардейцев в другой африканской стране — Нигере — активно обсуждали на полях саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге и поднимут эту тему на основных мероприятиях. Такие события на африканском континенте невозможно обойти стороной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.