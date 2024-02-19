Мир 19 февраля 2024, 23:59 Войска России уничтожат американские F-16 за сутки — экс-аналитик ЦРУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожат американские F-16 за сутки Freepik

Читать 360tv в

Российские военные могут уничтожить обещанные Украине истребители F-16 за 24 часа. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов. <…> F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, <…> у русских есть ракеты „воздух — воздух“, чтобы уничтожить их», — заявил он.

Реклама

По словам эксперта, Украина не сможет даже обслуживать F-16 и взлетно-посадочные полосы для этих истребителей. Решение западных лидеров передать эту технику украинской армии стало еще одной бесполезной тратой.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинская сторона не способна поставить на вооружение сразу большое количество разных типов истребителей. Поэтому руководство решило сосредоточиться только на американских F-16. При этом для качественной подготовки должны пройти годы.