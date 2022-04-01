Войска ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Метелкино и Кременная

Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) заблокировали восточные окраины населенного пункта Метелкино и северные окраины населенного пункта Кременная. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За прошедшую ночь подразделения ЛНР уничтожили до 40 националистов в составе 57-й мотопехотной бригады, четыре автомобиля противника различного назначения, одну артиллерийскую батарею и две бронемашины», — заявил Конашенков.

Накануне Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР сообщил, что с 17 февраля по 31 марта в результате обстрелов погибли 12 мирных жителей республики.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Ее целью он обозначил защиту жителей Донбасса, которые последние восемь лет подвергаются геноциду и издевательствам.