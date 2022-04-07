Войска ДНР зачистили Сладкое от нацистов

Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передало РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил, что подразделения ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили Сладкое от украинских радикалов.

Российские войска при этом продолжали наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры, добавил пресс-секретарь Минобороны. Российские средства ПВО сбили еще пять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцызск.

Ударами высокоточных ракет уничтожены еще четыре базы горюче-смазочных материалов, снабжавших топливом войска ВСУ в Харьковской области, а также под Николаевом и в Донбассе.

Российская авиация за ночь уничтожила 29 военных объектов, в том числе два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей.