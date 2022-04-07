Войска ДНР зачистили Сладкое от нацистов
Минобороны РФ сообщило об освобождении войсками ДНР населенного пункта Сладкое от националистов
Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передало РИА «Новости».
Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил, что подразделения ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили Сладкое от украинских радикалов.
Российские войска при этом продолжали наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры, добавил пресс-секретарь Минобороны. Российские средства ПВО сбили еще пять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцызск.
Ударами высокоточных ракет уничтожены еще четыре базы горюче-смазочных материалов, снабжавших топливом войска ВСУ в Харьковской области, а также под Николаевом и в Донбассе.
Российская авиация за ночь уничтожила 29 военных объектов, в том числе два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей.