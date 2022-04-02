Войска ДНР уничтожили до 40 нацистов и овладели большей частью Новобахмутовки

Войска Донецкой Народной Республики за прошедшую ночь уничтожили почти 40 украинских националистов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Силам НМ ДНР удалось занять большую часть населенного пункта Новобахмутовка. По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки также были уничтожены два мотопехотных и один танковый взвод, а также одна минометная батарея.

Утром 2 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР сообщил об обстрелах со стороны украинских военных Донецка и Горловки, никто из мирных жителей не пострадал.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что войска начали наступление на позиции националистов.

Также в Луганской Народной Республике российские саперы приступили к работе над обезвреживанием заминированной нацистами территории.