Войска Донецкой Народной Республики прорвали оборону украинских националистов, захватили Пантелеймоновку и вышли к Верхнеторецкому — Новоселовке-2. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. За минувшие сутки войска РФ также сбили 16 воздушных целей, пущенных со стороны Украины, в том числе шесть турецких беспилотников.

По данным оборонного ведомства, российские десантники изъяли на Украине 10 единиц противотанковых ракетных комплексов системы Javelin и другого иностранного вооружения.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецоперация России на Украине идет строго по установленному плану.

Накануне по центру Донецка националисты выпустили ракету из комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли 20 человек и 23 пострадали.