Войска Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев

Армейские подразделения вооруженных сил Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого континтегнта РФ на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российский Минобороны.

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост», — заявили в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что азербайджанские войска нанесли четыре удара с помощью беспилотных аппаратов Вауrаktаr ТВ2 по подразделения Нагорно-Карабахской республики в районе населенного пункта Фурах.

По данным Минобороны, командование российского миротворческого контингента предпринимает меры по урегулированию ситуации. В частности, азербайджанской стороне направлен призыв к отводу войск.

Ранее глава непризнанной НКР Араик Арутюнян подписал указ об ограничении прави и свобод граждан в условиях военного положения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ночь на 10 ноября 2020 года было достигнуто трехсторонее соглашение, согласно которому Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Также Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регион были направлены российские миротворцы.