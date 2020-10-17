По их данным, цель была уничтожена. Этот момент засняли с помощью беспилотного летательного аппарата.

По данным ИА Nation News, до этого ведомство отказалось от встречи с коллегами из Армении и России. На мероприятии должны были обсудить способы контроля режима прекращения огня.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что Азербайджан не хочет соблюдать договоренности, к которым стороны пришли ранее. Также армянские правительство предположило, что Азербайджан идет на поводу у Турции в этом вопросе.

Сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ сообщил, что около 52 наемников из Сирии погибли в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По их данным, они воевали на стороне Азербайджана.