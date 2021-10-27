Британцы пригрозили захватить Крым в случае войны с Россией

Российский Военно-морской флот провел учения у берегов Крыма. Эту новость стали активно обсуждать читатели британского издания Daily Mail. Они заявили, что в случае войны с Россией британские военные могут захватить полуостров.

«Англия когда-то уже воевала за контроль над этим полуостровом. Если она захочет — сможет захватить его снова», — написал один из пользователей под публикацией издания.

Еще один комментатор заявил, что развитие ситуации уже запланировано. По его словам, Китай должен захватить Тайвань, а Россия — Украину. При этом были и те, кто не увидел в военных учениях никакой угрозы.

«Это же обычные военные учения, мы делаем то же самое. Ни их, ни наши маневры никому не угрожают», — отметил пользователь.

«Почему мы враждуем с Россией? <…> Нам нужно сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае», — заключил следующий читатель.

Россия провела масштабные учения в Крыму после инцидента с британским эсминцем Defender. В материале подчеркивается, что обработка военных навыков имела провокационный характер.