«Войны никто не допустит». Россия посадит Армению и Азербайджан за стол переговоров

Залпы оружия все еще не утихают на границе Армении и Азербайджана. Перерастет ли этот конфликт в полномасштабную войну? И вступит ли в нее Россия, чтобы все разрулить? Разобраться в этих вопросах «360» помогла политолог Наталия Елисеева.

«Действительно, сейчас ситуация развивается довольно тяжело. Мы наблюдаем эскалацию конфликта, хотя нужно понимать, что этот конфликт имеет под собой историческую подоплеку и длится не первый год», — отметила эксперт.

В данный момент наблюдается усиление конфликта.

«Масла в огонь подбрасывают сторонние страны, в том числе и Турция, которая, естественно, поддерживает Азербайджан», — пояснила Елисеева.

Россия же пока что занимает наблюдательную позицию.

Как таковой войны между армянами и азербайджанцами никто не допустит Наталия Елисеева политолог.

Глобальной войны, как многие любят представлять Третью мировую войну, не будет. Это невыгодно сейчас как с точки зрения экономики, так и развития, «потому что любая война несет экономическую подоплеку», прокомментировала политолог.

В этом контексте речь идет о локальных войнах, о локальных вспышках.

Этот конфликт периодически вспыхивает. Это не то чтобы нормально, но это ожидаемо Наталия Елисеева политолог.

До настоящей войны дело не дойдет, потому что Россия выступит в роли миротворца — посадит их всех за стол переговоров и попытается все урегулировать.

В последнее время усиливается позиция турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который хочет превратить Турцию в Османскую империю. В этом ему может помочь объединение в союз с рядом государств, в том числе и с Азербайджаном — эта страна ему выгодна. В связи с этим Россия будет вмешиваться в этот конфликт, но только мирным путем.

«Россия выступает за мирное урегулирование, поэтому будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт исключительно мирно», — заметила Елисеева.

РФ не участница этого конфликта, поэтому не будет вводить войска.

Боестолкновения на азербайджано-армянской границе начались 12 июля. С тех пор около 23,5 тысячи азербайджанцев захотели добровольно служить в армии. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил обстановку в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Министры провели телефонный разговор по инициативе Баку.

«Относительное затишье» установилось на границе между Арменией и Азербайджаном 19 июля.