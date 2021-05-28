В США призвали не допустить войну с Россией и Китаем

Мир между Великими державами сейчас находится на грани. С таким заявлением выступил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он также предупредил о «разрушении отношений» США с Россией и Китаем.

«Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани», — сказал Милли на церемонии для выпускников академии ВВС США. Его слова привел телеканал Fox News.

Он призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами, а также создать условия для предотвращения в будущем войны между Великими державами.

В 2023 году американская армия протестирует гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW). Оно позволит нанести удар по России или Китаю в случае военного конфликта. А разместить ракеты можно будет в Европе или Японии. Ракеты станут средством сдерживания, которое в идеале снизит вероятность конфликта с Россией или Китаем, считает автор обзора в журнала Popular Mechanics.