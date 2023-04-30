Мир 30 апреля 2023, 13:00 Войну между США и КНР сочли ошибкой Американский политолог Най предупредил, что война США с Китаем станет смертельной ошибкой РИА «Новости»

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Война между США и Китаем станет смертельной ошибкой. Об этом заявил китайской газете Global Times американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най.

«Единственный вариант уничтожить друг друга или стать угрозой существования — это вляпаться в войну», — уточнил политический аналитик.

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Он сравнил нынешнюю ситуацию с угрозой 1914 года, когда европейские державы оказались втянуты в четырехлетнюю войну, а более десяти миллионов человек погибли.

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс сочла, что на первый план во внешней политике американских властей выступило сдерживание Китая, а не военная помощь Украине.

По ее мнению, КНР вряд ли нападет на Тайвань. Но задача Белого дома — сделать так, чтобы руководство Китая не готовилось к вторжению в последующие годы.